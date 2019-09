Macron arriba a Casa de la Vall

El Copríncep francès ha visitat ja Canillo, Encamp i Sant Julià i a les tres parròquies ha saludat les desenes de ciutadans que l'esperaven

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:52

Redacció Andorra la Vella

Emmanuel Macron està mantenint una reunió privada amb el Copríncep episcopal a Casa de la Vall on ha arribat passat el migdia i ha saludat els representants de tots les institucions, els consellers, els ministres i els cònsols. El Copríncep s'ha mostrat molt proper a la ciutadania i ha trencat el protocol en la visita a totes les parròquies dedicant bona part de l'estada a saludar el públic aplegat a les portes dels comuns, especialment escolars, on ha respost als comentaris que l'han fet, ha signat autògrafs a les banderes del Principat amb les que l'han rebut i s'ha fet fotos amb qui l'ha demanat.

El Copríncep francès ha visitat ja tres parròquies, l'última Sant Julià de Lòria on ha saludat els cònsols, la corporació actual i els excaps de Govern Òscar Ribas i Albert Pintat. El cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, ha fet un repàs a les tradicions i la història del país i ha fet una defensa de la institució del Coprincipat i ha recalcat que la importància del moment actual en el qual els coprínceps són una garantia de futur. Macron ha respost al cònsol que "el futur no ha de fer por" perquè ha manifestat que "el farem junts i estaré al vostre costat" i ha destacat les especificitats històriques i culturals de Sant Julià, com el conreu de tabac o ser la seu de la Universitat.

L'estada oficial a Andorra ha començat amb la visita al comú de Canillo on ha arribat poc abans de dos quarts de deu del matí i ja ha fet l'acte previst també al comú d'Encamp. Macron ha estat rebut a Canillo pels cònsols Josep Mandicó i David Palmitjavila i ha arribat acompanyat del cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé. Mandicó ha destacat les relacions de bon veïnatge entre Canillo i el sud de França i la importància de l'ensenyament francès a la parròquia que permet el coneixement de la llengua i ha subratllat el que suposa que Macron visiti Andorra. El copríncep ha remarcat el respecte a les tradicions dels canillencs i els ha felicitat per la capacitat per modernitzar-se amb l'exemple de l'estació d'esquí i ha fet un obsequi al cònsol major que ha lliurat a Macron una ploma amb la qual ha signat el llibre de la parròquia, com s'ha repetit a la resta de comuns. Després ha fet un petit recorregut pel comú, on estaven presents antics membres de la corporació.

El cònsol Jordi Torres ha plantejat a Macron la importància de reformar la carretera d'accés al Pas de la Casa per evitar problemes de talls com els que es van produir fa uns mesos i el copríncep ha afirmat que és conscient de l'estat de la via i que hi ha el compromís entre les autoritats dels dos països per treballar per millorar les comunicacions al sud de França.