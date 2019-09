Macron com a suport per a l'acord amb la UE

Els grups parlamentaris volen que la trobada sigui un pas endavant en l’encaix amb Europa

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:42

Anna Rodríguez Andorra la Vella

Una visita institucional i de cortesia. Els partits encaren la trobada amb el Copríncep francès, Emmanuel Macron, com una oportunitat perquè conegui les particularitats del Principat, sense gaires esperances de poder-li traslladar la seva agenda particular més enllà del futur acord amb la Unió Europea.

De fet, aquesta qüestió és, per a la majoria dels grups parlamentaris, el pal de paller de la trobada, mentre que qüestions com l’avortament quedaran fora de l’agenda institucional. “Esperem que el president Macron entengui les particularitats d’Andorra, ja que si la relació amb Europa ha d’esdevenir una cotilla que no ens deixa respirar potser no ens interessa mantenir-la”, va ressaltar ahir Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos.

“Tenir una veu tan autoritzada al panorama internacional al costat dels interessos d’Andorra ha estat molt positiu en el passat. N’és un exemple el tractat de doble imposició, en el qual va incidir notablement el president Hollande”, va dir per la seva banda el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat.



Visita exprés

La visita exprés organitzada des de l’Elisi i iniciada ahir al vespre amb un sopar oficial a Canillo no preveu cap trobada individual amb els líders dels grups parlamentaris. Així, aquest s’hauran de conformar a participar en el dinar conjunt d’avui, en companyia del cap de Govern i les síndiques, un fet que ha lamentat obertament el Partit Socialdemòcrata (PS) durant els darrers dies.

“Entenem que el dinar amb la resta dels presidents dels grups parlamentaris ha de ser una trobada distesa: no és l’espai per discutir certs temes. Ni tan sols sabem si en Pere López tindrà un moment per parlar-hi en privat”, va explicar ahir Susanna Vela, primera secretària dels socialdemòcrates. “Entenem que el Copríncep té una agenda molt complicada, però hi ha qüestions com l’avortament sobre les quals s’haurà de pronunciar en algun moment”, va afegir.

Per als demòcrates i els liberals, en canvi, la petició del PS de reunir-se en privat amb el Copríncep francès ha estat poc encertada. “No es pot plantejar amb només tres dies d’antelació una trobada en solitari amb Macron”, va apuntar Enseñat. Per la seva banda, Ferran Costa considera oportunista la proposta de la formació liderada per Pere López. “És una demanda poc realista, més quan els preparatius es van començar a realitzar el maig passat. Els grups que formem part del Consell General tenim altres mecanismes per fer arribar les nostres inquietuds al Copríncep”, va afirmar.

En canvi, Josep Pintat, president del grup parlamentari de terceravia, valora positivament l’arribada de Macron, encara que puntualitza que aquesta estarà molt protocol·litzada. “Es tracta d’una figura cabdal en el panorama internacional, esperem trobar un moment per poder intercanviar-hi punts de vista”, va manifestar.

Naudi destaca que, malgrat que la visita del Copríncep suposa un “trasbals” per als comerços, és un fet poc habitual, així que s’ha de garantir que tots aquells que ho vulguin ho puguin celebrar. “És tradicional fer aquest tipus de parades quan ens vista el Copríncep francès. És una proposta de màxims, però és l’única manera que tothom el pugui rebre.”

#6 Sopar de 120 comensals

(13/09/19 10:53)



#5 A la glòria del Gran Arquitecte

(13/09/19 09:09)



#4 Venuts a la globalització

(13/09/19 08:43)



#3 Pere

(13/09/19 08:35)



#2 Josep

(13/09/19 08:06)



#1 Gatfer

(13/09/19 06:58)