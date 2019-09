L'acusat d'agressió sexual a una menor ingressa a presó

L'home va entrar a la Comella anit després de patir una crisi nerviosa a la Batllia que va obligar a portar-lo a l'hospital

Actualitzada 13/09/2019 a les 12:42

Redacció Andorra la Vella

L'home detingut per un delicte de caràcter sexual en ser denunciat per la família d’una menor va ingressar a la Comella anit després de patir una crisi nerviosa quan li van comunicar la mesura de presó provisional a la Batllia i ser traslladat a l'hospital on es va recuperar i va entrar al centre penitenciari. La causa contra el joier d’Andorra la Vella per un suposat delicte sexual que, segons fonts properes al cas, podria tractar-se d’uns tocaments o assetjament. La noia té menys de catorze anys, segons van indicar les mateixes fonts. L’acusat va ser detingut dimarts al vespre i ha negat el fets, dins d’un arrest que va ser problemàtic. L’home havia tingut anteriorment algun conflicte amb la policia i hauria manifestat que l’acusació forma part d’una trama contra ell que fa anys que s’hauria iniciat. L’enfrontament amb els agents hauria estat de tipus verbal sense que hi hagués violència física. L’home va passar ahir a disposició judicial després d’haver estat retingut un dia a les dependències policials.

La policia no ha volgut comunicar oficialment dades sobre el cas a causa que troba en instrucció judicial. Tot i així, fonts del cos van comentar que de la primera investigació arran de la denúncia dels familiars de la noia s’hauria considerat que hi havia alguns indicis que van derivar en la detenció. La declaració del joier, propietari de l’establiment Nova Joia, es va allargar durant hores i s’estava pendent si finalment la Batllia en fixava l’empresonament.

