Les negociacions per tancar la candidatura a les comunals que reediti el pacte de Govern DA-Liberals les porten Eric Jover i Sílvia Calvó

El nucli dur de DA al Govern amb Xavi Espot al capdavant ja ha escollit els candidats que vol que encapçalin la llista d’Escaldes per a les eleccions comunals de final d’any. Jordi Montané Teixé i Higini Martínez-Illescas serien els futuribles cònsols major i menor per a una llista que apostaria per reeditar el pacte de l’executiu entre demòcrates i liberals, segons ha pogut saber el Diari. Montané és un empresari del sector hoteler molt vinculat amb el Pas de la Casa, per al qual sempre ha reivindicat més atenció dels poders polítics, alhora que és partidari d’un replantejament de

