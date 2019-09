El Govern va aportar 301.776 euros per a l'aeroport el 2018

El Govern va aportar 301.776 euros per a l’aeroport Andorra-la Seu per al dèficit d’explotació el 2018. Així ho va concretar l’executiu en el marc d’una pregunta tramesa a Consell General pel grup parlamentari de terceravia, Unió Laurediana i independents, relativa al detall de les aportacions dineràries que s’han fet a la infraestructura. El Govern va exposar que des de la signatura del protocol d’entesa amb la Generalitat de Catalunya el 2015 s’han invertit un total d’1.204.668 euros en el dèficit d’explotació i l’aportació variable en funció del nombre de passatgers en vols comercials que hi arribin. Aquesta quantitat es