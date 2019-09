L'accés a la plaça del Poble s'obrirà a les 17.30 per a la visita de Macron

L'entrada al recinte s'haurà de fer pels ascensors panoràmics, la plaça Vinyes o el Centre de Congressos

El discurs a la ciutadania d'Emmanuel Macron demà a la tarda a la plaça del Poble serà a les 18.30 i el públic podrà entrar al recinte des d'una hora abans per assistir a la trobada del Copríncep amb la ciutadania, segons ha fet públic avui el comú. Els punts d'accés seran els ascensors, la plaça Vinyes i el Centre de Congressos ja que la Rambla Molines queda reservada per a les persones que portin acreditació.

El comú ha informat que les restriccions de trànsit per la visita de Macron afectaran el bus comunal i el transport escolar entre les 16.30 i les 19 de la tarda pel tancament de l'avinguda Príncep Benlloch des de l'encreuament amb el carrer Doctor Nequi fins al comú. Uns talls que suposen que no estaran operatives les parades de La Quirola i del comú i que els usuaris s'hauran de traslladar a la de La Grau (Set Poetes). I per motius de seguretat la cinquena planta del pàrquing Centre Ciutat estarà tancada al públic durant tot divendres.

La jornada de Macron al Principat serà maratoniana i cronometrada. Perquè malgrat que Macron arriba aquesta nit al país i dormirà en un hotel de la parròquia de Canillo, la visita no arrenca formalment fins demà. I ho fa precisament amb la visita al comú de Canillo, a les 9.15 hores. A les 10 arribarà a Encamp i a les 10.45 ho farà a Sant Julià (a l’antic comú). Les afectacions viàries associades començaran a partir de les 8.30 hores, amb el tall del carrer Prat del Riu a Canillo, i seran de prop d’una hora als carrers pròxims a cada comú que visiti, tal com va informar ahir Mobilitat.

Després de les tres visites comunals del matí, el Copríncep es desplaçarà fins a Casa de la Vall. L’arribada es preveu a les 11.30, seguidament mantindrà una trobada amb el Copríncep episcopal (tradicionalment solen acordar un indult per als presos) i pels volts de les 12.15 s’iniciarà una sessió tradicional en què pronunciaran sengles discursos el cap d’Estat i la síndica. L’acte a la seu parlamentària finalitzarà prop de la una del migdia i les autoritats es desplaçaran llavors fins a la Casa Museu d’Areny-Plandolit, a Ordino, on se celebrarà un dinar. Les visites als comuns es reprendran a Ordino (15 h), la Massana (15.45), Escaldes (16.30) i Andor­ra la Vella (17.15). El ministre Portaveu, Eric Jover, va convidar ahir la ciutadania a rebre a les portes dels comuns Macron, tot recordant el tancament obligatori de comerços, oficines i administracions durant la visita a les parròquies. El Copríncep culminarà l’estada al país amb el discurs a la plaça del Poble a les 18.15 hores.

