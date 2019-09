Front comú amb França per beneficiar l'economia circular

Agreda i la delegació occitana de Federec, empresa encarregada de gestió de residus de França, van signar un acord ahir per impulsar projectes d’aprofitament de residus. L’objectiu és crear un canal de comunicació estable que promogui reunions, intercanvis monetaris i inversions en economia circular entre les empreses franceses, andorranes i, per extensió, catalanes. A llarg termini, la intenció és rebre residus francesos per crear energia circular en el forn nacional, que actualment està només al 50% de la seva capacitat.

#1 FORN INCINERADOR

(12/09/19 20:35)