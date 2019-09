S'ha decidit modificar aquesta llei per ampliar el període per tenir-ne un assignat sense ser penalitzat

El termini per escollir metge referent s'allarga fins a l'1 de gener El cap de Govern, Xavier Espot, amb els Ministres Gallardo i Enseñat durant la sessió del Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 12/09/2019 a les 17:02

Redacció Andorra la Vella

El Consell General ha aprovat aquest matí la modificació de llei de la Seguretat Social per allargar el termini de la implantació del metge referent, entrant en vigor l'1 de gener de 2020. S'ha decidit modificar aquesta llei per allargar el termini per tenir un metge referent assignat sense ser penalitzat, així que la població que no en té un tindrà tres mesos i mig més per sol·licitar-lo. L'objectiu d'aquesta pròrroga és formar els professionals perquè puguin informar a la ciutadania sobre com s'ha de fer, millorar la qualitat del servei, donar garanties als assegurats i potenciar l'ús de mitjans electrònics.

La modificació del text ha rebut l'aval de tot l'arc parlamentari però tant el PS com terceravia han aprofitat per retreure que es faci aquestes qüestions amb presses. A la sessió també s'ha llegit l'informe de la comissió permanent que ha analitzat les possibles incompatibilitats dels consellers generals i no se n'ha detectat cap.