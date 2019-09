Detenen un joier per un delicte de tipus sexual

La policia es va desplaçar a l’establiment en el marc d’una investigació judicial encara oberta

Actualitzada 12/09/2019 a les 12:34

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts a la tarda el propietari d’una joieria com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Els agents es van desplaçar a l’establiment, situat a l’avinguda Riberaygua, al costat de la plaça The Cloud d’Andorra la Vella, dimarts passat a la tarda en el marc d’una investigació judicial que encara es manté oberta.

Els efectius del cos es van personar pels volts de mitja tarda a la botiga i van iniciar l’escorcoll. Al vespre els agents van portar el propietari a la comissaria en règim de detenció. Fonts policials van informar ahir a la tarda al Diari que l’investigat encara es troba a les dependències policials en espera de ser posat a disposició judicial i ser traslladat a la Batllia.

El cos policial estava actuant sota una ordre judicial, es tracta d’una operació de caràcter sexual, destacant que l’operatiu parteix d’una denúncia i no s’investiga l’acusat per cap afer relacionat amb l’establiment.



Furt d’una furgoneta

La policia investiga el furt d’una furgoneta que va tenir lloc dilluns passat a Soldeu. El vehicle és propietat de l’empresa andorrana Trefelca. Fonts properes a la companyia van informar el Diari que havien anat a realitzar un servei d’una hora a la població i es van deixar les claus al contacte. A través de les xarxes socials s’ha difós un missatge en el qual faciliten les dades de la furgoneta, una Fiat Dobló amb matrícula F3954, en la qual es demana la col·laboració ciutadana si algú la veu. Tanmateix, des de l’empresa van informar que uns joves havien vist la camioneta mentre li treien els adhesius de la retolació i creien que l’havien venuda. Els agents mantenen la recerca activa del vehicle tot i que de moment no l’han trobat.

