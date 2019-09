Silvestre amenaça policia, Batllia i els mitjans amb querelles

L’advocat estudia querellar-se contra la policia, la Justícia i anuncia que ha presentat demandes contra mitjans pel cas de la Federació de Futbol

Actualitzada 11/09/2019 a les 13:59

Ricard Poy

Marc Basco Andorra la Vella

L’advocat Josep Anton Silvestre va amenaçar ahir amb un seguit de mesures legals contra diversos organismes per la seva actuació en l’operació Cautxú. El lletrat, que diu que defensa una vintena de treballadors de la federació, considera que la policia ha fet malament la seva feina en la instrucció del cas. Per aquest motiu estudia possibles accions legals contra el cos. L’atac, però, s’estén a la fiscalia perquè Silvestre considera que és el fiscal qui controla l’acció policial i que el director del cos és un simple gestor. També acusa l’administració de Justícia en creure que té l’obligació de supervisar l’acció de la policia i per tant també estudia accions legals contra el poder judicial sense especificar contra qui. I per últim també culpa els mitjans de comunicació pel que han publicat del cas. El lletrat va insinuar que ja hauria presentat quatre querelles, tot i que tampoc no va especificar contra qui.

Silvestre va acusar el cos d’ordre d’elaborar un “informe ple d’imprecisions i afirmacions tendencioses i sense cap fonament ni prova”, i va afegir que “és molt greu que indiqui que una quantitat no està declarada a la CASS quan les declaracions han estat entregades a la batlle. Hi ha hagut una greu mancança per part de la policia i de qui ha portat aquesta investigació per no comprovar les declaracions fetes a la CASS”. L’advocat també va mostrar-se contrari a algunes de les transcripcions: “Hi ha transcripcions errònies i s’han extret part de les converses i s’han tret de context.” Per últim, va mostrar-se contundent contra el cos i va manifestar que “la policia potser el que ha de començar a fer és les coses amb rigor”.



Contra policia i administració

Arran de totes aquestes crítiques, Silvestre va explicar que estudien iniciar accions judicials contra el servei de policia perquè “aquestes manifestacions i actuacions són del tot insostenibles”. A més d’assenyalar amb contundència que “el dany que s’ha ocasionat amb aquest informe, amb una actuació que com a mínim qualificarem com a mancada per la més mínima rigorositat exigible al professional que se suposa que és un agent de policia, no és tolerable”.

Els trets no van anar només contra la policia i el lletrat va explicar que també estudien demanar una eventual responsabilitat a l’administració de Justícia perquè és qui ha de supervisar l’actuació dels agents, “un jutge ha de tenir un criteri a l’hora de fer actuacions judicials i el que diu la policia no és paraula de Déu, a vegades també s’equivoca”. Encara en aquest sentit, Silvestre va declarar que “la gent creu que qui mana a la policia és el director, però no mana, és un gestor de recursos. Qui mana és la fiscalia d’Andorra i el cap de Govern, però qui dirigeix les actuacions prèvies de la policia és la fiscalia”, i va concloure que “quan el cas es judicialitza passa a dependre del jutge i hem de veure si quan les diligències van iniciar-se estaven sota ordre de la Batllia o la fiscalia i on poden existir responsabilitats, si és que n’hi ha”.



Defensa els seus clients

Silvestre representa més de 20 treballadors de l’ens federatiu i cap no està processat, tot i que sí que apareix algun nom a l’informe policial amb relació al cobrament de xecs, però era “per fer els viatges amb els equips de l’Enfaf o amb la selecció”. Sobre els seus clients, va assegurar que “són innocents” i va remarcar que “tot el que ha dit la policia s’ha anat desmuntant, però una altra cosa és que haguem d’anar a judici, perquè en aquest país a vegades tot­hom té clar que algú no ha fet res, però es vol que passi vergonya davant d’un tribunal en audiència pública i s’exposi allà”.

El lletrat també va parlar sobre el cas de funcionaris que col·laboren amb la FAF i va assegurar que la Llei de Funció Pública “diu que els funcionaris no poden exercir altres activitats professionals, però els jugadors i àrbitres d’aquí són amateurs”.

Per últim, Silvestre va explicar que van presentar quatre procediments judicials contra mitjans de comunicació perquè arran de les informacions aparegudes alguns clients “estan en tractament mèdic o no volen sortir al carrer”.

#3 Pere

(11/09/19 12:30)



#2 draps bruts a la vista

(11/09/19 09:55)



#1 Jordi

(11/09/19 08:20)