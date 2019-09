Marsol obre la porta a pactes i demana directrius de partit

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va reconèixer que manté contactes amb diversos partits per afrontar un acord de cara a les eleccions comunals del desembre. Tot i que no hi ha cap pacte tancat, Marsol va comentar que no es posava cap línia vermella: “El nostre projecte està obert a tothom que s’hi vulgui sumar. La candidatura continuarà la línia de fins ara, volem treballar tots per Andorra. Tots els partits volem que la parròquia tiri endavant i en aquest sentit podem tenir idees molt similars. La candidatura que jo encapçalaré estarà oberta a independents i qui

