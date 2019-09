El conseller del PS ha demanat una intervenció en què interpel·larà el cap d’Estat sobre mancances com el matrimoni gai o la nacionalitat als deu anys

Pere López ha demanat una intervenció a la sessió del Consell d’Europa de l’1 d’octubre coincidint amb la presència d’Emmanuel Macron com a president de la República Francesa. López té intenció de preguntar al Copríncep amb relació a temes que considera importants i on creu que hi ha mancances a Andorra. Concretament demanarà, entre altres, sobre quina és la posició de Macron en temes com la prohibició de l’avortament, el matrimoni homosexual o el fet que no es permeti l’accés a la nacionalitat andorrana amb deu anys de residència i que se n’exigeixin vint. López va explicar que és “normal”

