Galobardas afirma que l’estudi del Govern no té en compte els immobles que estan a la venda

El Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris diu que les dades obtingudes dels comptadors de llum de FEDA no determinen la xifra de pisos buits al Principat. Jordi Galobardas, president de l’AGIA, va afirmar que en l’estudi de Govern no es tenen en compte aquells immobles que estan a la venda en mans d’immobiliàries. “Molta gent pensa que mirant els pisos que no tenen comptadors podrem obtenir la quantitat d’habitatges buits, però això no és veritat, ja que hem de pensar que hi ha tots aquells pisos que estan a la venda en mans d’immobiliàries”, va explicar el president. I va

