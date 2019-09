Govern destitueix Chato

Xavier Espot afirma que s'ha decidit rellevar el secretari d'Estat d'Economia pel "trencament de la lleialtat" ja que continuava fent tasques d'observador arbitral en partits de futbol internacional

Actualitzada 11/09/2019 a les 13:46

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha decidit aquest matí destituir Salustià Chato com a secretari d'Estat d'Economia per continuar fent tasques d'observador arbitral en partits de futbol internacional per a la UEFA després de l'afer descobert per les remuneracions que havia cobrat de la Federació de Futbol. El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que Chato ha confirmat avui al ministre Jordi Gallardo que va desenvolupar aquestes funcions el 6 de setembre en un partit a Irlanda i que això ha generat un "trencament de la lleialtat" en les explicacions sobre la destitució que ha donat en una roda de premsa convocada de manera urgent. Espot ha manifestat que Gallardo, que ha pres la decisió de la destitució, està "disgustat" perquè s'ha sentit enganyat ja que tenia una relació d'amistat amb Chato i ha assegurat que "malgrat no és cap infracció és prou greu com per fer decantar la balança".

Salustià Chato ha exercit com a observador arbitral de la UEFA el 6 de setembre en el partit disputat entre Irlanda del Nord i Malta a Ballymena, segons es pot comprovar en les designacions dels partits de classificació de l'Eurocopa del 2021. La mateixa funció per a la que va estar nomenat per al 13 d'agost en el partit que van jugar el Dundalk FC i l'SK Slovan Bratislava a Dublin, corresponent a la tercera ronda de classificació de l'Europa League. Xavier Espot ha destacat que Chato només havia comunicat a Gallardo dos dies després del nomenament que feia d'observador al partit entre Andorra i França del juny on va percebre dietes i que a partir d'aquest moment "se li havia deixat clar que no podia participar en cap altre partit". El cap de Govern ha assenyalat que s'està buscant un substitut com a secretari d'Estat d'Economia "i estic segur que ens posarem d'acord amb un substitut que plagui a tothom".

Xavier Espot havia manifestat la setmana passada que no s'havien trobat motius per destituir el secretari d'Estat d'Economia perquè el que s'havia constatat en percebre pagaments de la Federació de Futbol és que hi havia una infracció per la no-declaració de l'IRPF que s'atribuiria al desconeixement i no pas a una voluntat de defraudar.

El PS ha lamentat la "mala imatge" que s'ha donat amb aquest cas i ha criticat les actuacions i declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, i del ministre Jordi Gallardo. Segons López, Gallardo "ha estat fora de lloc en tot moment" i el cap de Govern "ha volgut treure ferro constantment". El partit també considera que Salustià Chato és el gran perjudicat en tot aquest assumpte, ja que ell va presentar la dimissió i va ser l'executiu qui li va rebutjar, i segons el PS això ha allargat aquesta crisi.

