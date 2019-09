El Govern signa un acord per impulsar la cooperació juvenil

Actualitzada 11/09/2019 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va signar ahir un acord de col·laboració amb el Carnet Jove i les ONG Aigua de Coco, Cooperand amb Llatinoamèrica i Daktari per impulsar la cooperació i el voluntariat juvenil. La iniciativa pretén sensibilitzar els joves envers l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. L’associació Carnet Jove Andorra és qui ha impulsat aquest projecte i qui s’ocuparà de difondre la campanya. Sota el lema Planeta Voluntariat, aquesta iniciativa s’allargarà fins al desembre d’enguany. I els joves podran informar-se sobre les propostes de voluntariat que es poden realitzar tant a Andorra com a l’estranger en àmbits com ara la salut, els afers socials o el medi ambient. També es publicaran altres informacions d’interès com, per exemple, les implicacions de ser cooperant, el voluntariat en línia o quina relació té el voluntariat amb l’Agenda 2030.