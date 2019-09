El PS critica la gestió de l'executiu sobre l'habitatge

Pere López i Rosa Gili han recordat que el partit ha presentat una proposta de llei i que es reuniràn amb la CASS, el Fons de Reserva i l'Associació de Bancs

Actualitzada 11/09/2019 a les 13:32

Redacció Andorra la Vella

Els consellers generals Pere López i Rosa Gili han comparegut aquest matí al Consell General per expressar la "preocupació" sobre la gestió que està fent Govern amb la problemàtica de l'habitatge. En aquest sentit, Gili ha denunciat que en les mesures fetes fins ara "no hi ha res de nou ni d'efectiu" i "no s'està posant fil a l'agulla i no hi ha coordinació". El PS també ha recordat que el partit ha presentat una solució de la llei per permetre que part del Fons de Reserva de jubilació s'inverteixi en habitatge i han demanat "que no és ningunegui". Pere López ha anunciat que el partit es reunirà amb la CASS, el Fons de Reserva i l'Associació de Bancs per tal de presentar la proposta perquè "fer sortir pisos tancats al mercat és l'única solució viable al problema".