Una taca d'oli obliga a tallar la carretera de l'Obac

Actualitzada 10/09/2019 a les 06:37

Una taca d’oli i la neteja va ser la causant que va obligar Mobilitat a tallar la carretera CG-2-Obac a primera hora de la tarda d’ahir en ambdós sentits de la marxa. El vehicle causant encara no ha estat identificat, segons va confirmar la policia, tot i que se segueix fent el seguiment oportú amb les càmeres de seguretat de la zona per tal de trobar-ne el responsable. Els bombers es van desplaçar fins a la carretera afectada per netejar la calçada amb sepiolita i poder deixar l’asfalt en condicions per a una conducció apta i segura.

Els agents van ser avisats a les 13.47 hores però no va ser fins a les 16 hores que es va poder restablir el trànsit. El tall va començant causant una gran densitat en el trànsit que va acabar amb la final retenció que va arribar fins al centre d’Andorra la Vella, fet pel qual el servei de Mobilitat va recomanar el pas de vehicles pel túnel de les Dos Valires.