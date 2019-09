La neu arriba al Pas de la Casa

Les precipitacions han començat de matinada i la previsió indica que continuaran durant tota la jornada en les cotes més altes

Primeres nevades La neu ha arribat al Pas de la Casa durant aquesta matinada i es preveu que les precipitacions continuïn durant tota la jornada Lidia Pérez Lidia Pérez

Actualitzada 10/09/2019 a les 10:51

Lidia Pérez Pas de la Casa

Les primeres nevades han arribat a les zones més altes d'Andorra durant la matinada. El Pas de la Casa es despertava aquest matí amb un mantell de neu d'un centímetre de gruix.

Les precipitacions de neu es poden veure a moltes zones altes del país, com el pic del Carroi, i a la resta del Principat han arribat en forma de pluja amb un descens generalitzat de les temperatures.

La previsió per al dia d'avui indica que la pluja serà la protagonista de la jornada i l'aiguaneu tornarà amb intensitat a última hora del vespre a les cotes més altes, amb temperatures al voltant de 9 graus en les zones centrals i de 3 graus al Pas de la Casa, on el vent superarà els 72 quilòmetres per hora.