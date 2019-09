Els vols de prova per validar el GPS es realitzaran del 17 al 19 de setembre

Actualitzada 10/09/2019 a les 10:14

Cynthia Sans La Seu d'Urgell

Els vols de validació pendents de la maniobra instrumental d’aproximació amb l’ajuda del sistema de GPS a l’aeroport d'Andorra-la Seu d’Urgell ja tenen data. Aeroports de Catalunya va explicar ahir que les proves s’allargaran durant tres dies, el 17, 18 i 19 de setembre. Prèviament ha estat necessària l’adaptació de la pista d’enlairament i aterratge, bàsicament la modificació dels sistemes d’il·luminació actuals.

El procés d’autorització perquè l’aeroport pugui disposar del sistema per operar vols instrumentals requereix d’aquestes noves comprovacions que se sumaran a les ja realitzades el març del 2017. Un informe encarregat per l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) aconsella incrementar l’altitud de les maniobres d’aproximació adoptant majors marges de seguretat i els vols de prova serviran per comprovar el comportament de l’aeronau.