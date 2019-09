Detenen dues persones al Pas amb quasi 8.000 euros de tabac de pipa

Els membres del servei de la duana andorrana van detenir al Pas de la Casa un home i una dona, no residents de 62 i 47 anys, respectivament, per carregar en un turisme la quantitat de 224 cartrons de tabac de pipa sense disposar de la llicència de mercaderia sensible per transportar-la. Un total de 54 quilos, valorats en 7.896 euros.

Aquests és un dels casos destacats del balanç de detencions de la setmana passada, que inclou també la d’un home, resident de 41 anys, per la possessió de 130,30 grams de marihuana en un domicili de la parròquia de Canillo.

