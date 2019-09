“La religiositat és actuar amb bondat”

El director de la fundació Casa Àsia visita Andorra en el marc d'una gira europea

Director de la Fundació Casa Tibet a Barcelona des del 1994 i membre del parlament tibetà, Thubten Wangchen és el representant dels milers de tibetans que viuen exiliats a Europa. Ara, aprofitant una efemèride trista, els seixanta anys de la pèrdua de la independència del Tibet, Wangchen visita Andorra com a part d’una gira internacional per promoure la pau i el diàleg entre el seu poble i la Xina.



La seva visita a Andorra forma part d’una gira Europea. Per què ara?

Arran del seixantè aniversari de la pèrdua de la independència del meu país, he considerat que calia passar a l’acció.

