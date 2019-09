L'inici de curs aplega prop de 4.400 alumnes de l'escola andorrana

L'objectiu és consolidar la implementació del model per competències

Prop de 4.400 alumnes tornen a l'escola Els alumnes de maternal i primera ensenyança de l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria Alexandra Muratet

Redacció Andorra la Vella

Algun plor, moltes abraçades i amb ganes de tornar a començar. Aquestes són algunes de les sensacions que aquest matí prop de 4.400 alumnes de l'escola andorrana han viscut a diversos centres escolars amb l'inici del nou curs. A Sant Julià, els més menuts es mostraven una mica intrigats amb la novetat i tristos per separar-se dels pares però de seguida s'han situat a les aules i han conegut els companys. "Maternal costa una mica més, perquè és un canvi, el segon dia és una mica més difícil perquè ja saben on venen, però a primer cicle ja estan rodats. No hi ha problema" ha comentat Isaac Benchluch, director de l'escola andorrana de la parròquia laurediana. Al centre de Sant Julià hi ha un total de 330 alumnes en 17 aules i, segons Benchluch "s'han notat canvis, amb força baixes i moltes incorporacions". Pel que fa al model educatiu, Maite Casals, directora del departament de formació i escola andorrana, ha explicat que des de l'executiu es treballa per consolidar la implementació del model per competències amb formacions als docents i nous projectes. En aquest sentit, la valoració que es fa "és molt positiva", i l'aposta "ha donat qualitat al sistema". L'objectiu d'aquests nous projectes és potenciar la competència de l'emprenedoria. Casals també ha destacat que les obres de l'escola de Santa Coloma van "molt bé" i que els terminis es mantenen perquè els alumnes de segona ensenyança que actualment està al Roc pugui traslladar-se el setembre del 2020.