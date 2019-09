Espot explica que Juli Minoves no feia consens entre els demòcrates

Gallardo afirma que si en un futur s’han de fer nous nomenaments, “Govern triarà les persones que consideri oportunes”

El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar que Juli Minoves no feia consens entre els membres de la formació. “Dins de demòcrates aquest nom no fa el consens necessari.” Espot va aclarir que Minoves “era un nom que estava sobre la taula, però no hi havia res decidit. Els ambaixadors no ho són fins que hi ha un acord de Govern que els nomena i reben la plaça del país de destí”. Així, “no era una possibilitat que estigués sobre la taula de forma immediata, i per aquest motiu Govern va ratificar l’ambaixadora”. Tanmateix, Espot va voler remetre les

