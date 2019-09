Els lloguers seguiran congelats el 2020

Carles Naudi avança que la coalició de govern aprovarà l’extensió de la prohibició d’augmentar els preus de l’arrendament

Actualitzada 09/09/2019 a les 12:43

Lorena Giménez

Òscar Serrano Andorra la Vella

El conseller general dels Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va comentar ahir a la Diada de Meritxell que una de les solucions per a l’habitatge a curt termini serà l’extensió automàtica del contracte de lloguer del 2020 prohibint la pujada per sobre de l’IPC: “Aprovarem una disposició que farà que a aquelles persones a les quals se’ls caduca el contracte el 2020, aquest contracte quedi prorrogat automàticament durant un any sense cap opció que el preu pugui més enllà de l’IPC”, va explicar. Tanmateix, el conseller va assenyalar que “a llarg termini s’han de buscar altres opcions com obrir els pisos tancats” i va remarcar que “tenim una llei del sòl que remunta a molts anys enrere”. Per aquest motiu, va matisar que “potser cal ficar sobre la taula de forma valenta” una proposta com “modificar les volumetries i l’edificabilitat”. En els últims anys, el preu del sòl al país ha augmentat, i va posar una solució sobre la taula: “Fórmules per augmentar l’edificabilitat a canvi que aquesta construcció estigui només disponible per a pisos socials a càrrec de Govern.”

La síndica general, Roser Suñer, va fer ahir en el seu discurs una crida per solucionar la problemàtica de l’habitatge i per l’establiment d’un salari mínim que “sigui just i permeti el desenvolupament de les persones i les famílies”. Va ser durant el discurs del dia de Meritxell a la Casa de la Vall. Suñer va assenyalar que “és la nostra responsabilitat detectar aquells aspectes en els quals podem incidir, des dels respectius àmbits d’actuació, per corregir desigualtats i promoure les potencialitats col·lectives i individuals”. També va afegir que “la mirada de la política ha de ser local i global, centrada en les necessitats dels ciutadans”.



Mesures efectives

Les formacions polítiques coincideixen a trobar mesures per solucionar les problemàtiques. El cap de Govern va apuntar que Filloy “sap que a partir del mes de setembre ha de posar sobre la taula una bateria de mesures urgents i d’altres no tan urgents per trobar solucions a aquest problema”. Per la seva banda, el conseller general de Liberals, Ferran Costa, va expressar que és necessari “resoldre aquesta problemàtica de manera imminent”. Carles Enseñat, conseller general de Demòcrates, va destacar que “són moltes” les mesures, però una d’aquestes seria “que els comuns hagin d’incorporar habitatge a un cost raonable”. Altrament, des del Partit Socialdemòcrata, el conseller general Pere López va insistir que “ja hi ha una proposició de llei damunt la taula”.

La problemàtica relativa al salari mínim també va rebre diferents opinions, encara que totes les formacions polítiques coincideixen a trobar mesures per solucionar la problemàtica. Espot va afirmar que des de Govern “tenim un compromís molt ferm que forma part del programa de la legislatura”, i “ens comprometem a augmentar més enllà de l’IPC el salari mínim en 1.200 euros abans del final de la legislatura”.

Des de Demòcrates, Enseñat va manifestar que l’augment del salari mínim “s’ha de veure amb els pròxims pressupostos del 2020” i que la formació preveu una pujada relativa “al 60% del salari mitjà a curt termini”. Això voldrà dir que “els sous mínims s’hauran de situar entorn els 1.200 euros”, tot respectant aquelles empreses que “no tenen un marge suficient per fer una pujada massa ràpida”. López va ser molt crític, i va prevaldre “que avui en dia el que realment preocupa les famílies és arribar a finals de mes”. “El salari mínim està molt per sota del que hauria d’estar”, des del PS “ja explicàvem que calia prendre una mesura immediata”, ja que per sota dels 1.200 euros “és impossible viure en aquest país, i s’evidencia cada dia la situació de precarietat per moltes famílies i es veu agreujada amb l’increment continuat dels preus dels lloguers”.

Per la seva banda, Josep Pintat, conseller general de terceravia, va exposar que el fet que es parli de salari just “significa que fins al moment no hi ha hagut un sou just, i aquesta no ha estat la posició de cap Govern fins ara”.

