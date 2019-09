En motiu del Dia de Meritxell, Roser Suñé ha instat a trobar solucions als problemes diaris dels ciutadans

La síndica centra el seu discurs en l'habitatge i el salari mínim La síndica general, Roser Suñé, durant el seu discurs a la Festa de Meritxell Eva Bosch

Actualitzada 08/09/2019 a les 14:26

Redacció Andorra la Vella

La síndica general, Roser Suñé, ha centrat el seu discurs institucional en la qüestió de l'habitatge i en l'establiment d'un salari mínim just. Així ho ha apuntat durant el parlament que ha realitzat amb motiu del Dia de Meritxell a la Casa de la Vall, on han estat present nombroses personalitats polítiques. "Amb l’objectiu de garantir el nivell de benestar assolit les darreres dècades del segle passat i mantenir la nostra preuada pau social, hem de trobar solucions a problemes que darrerament es manifesten amb més intensitat. Em refereixo especialment a la qüestió de l’habitatge, i també a l’establiment d’un salari mínim que sigui just i permeti el desenvolupament de les persones i les famílies", apuntava la síndica. Suñé també ha tractat la problemàtica en matèria de sostenibilitat, que ha definit com "una mirada de responsabilitat cap al futur i el país que volem llegar a les generacions més joves" i ha fet referència als reptes importants d'aquesta legislatura pel que fa als grans pactes d'estat: l'acord amb la UE, les pensions i la salut.