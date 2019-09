Misses, concerts, ballada de sardanes i altres activitats, durant la diada de Meritxell

Actualitzada 07/09/2019 a les 06:42

Redacció Andorra la Vella

Els actes de celebració de la diada de Meritxell comptaran amb diverses activitats, des de les tradicionals misses fins a la ballada de sardanes o el concert. La jornada s’iniciarà a les 7 del matí del dia 8 amb l’obertura de portes del santuari. La missa de l’Aurora serà a les 7.30 hores, una eucaristia celebrada pel rector del santuari. A les 9 hores es durà a terme la missa jove, animada pels infants i joves de les colònies i campaments d’AINA, i celebrada per mossèn Antoni Elvira, rector d’Encamp. A les 10 hores hi haurà temps per prendre un refrigeri a l’esmorzar de germanor per als ainistes a la borda de Meritxell. Una hora més tard, a les 11 hores, tindrà lloc la solemne eucaristia a la basílica de Meritxell, presidida per l’arquebisbe i Copríncep, Joan-Enric Vives, amb l’assistència de les autoritats andorranes, i cantada pel Cor de Petits Cantors d’Andorra. Al migdia se celebrarà una ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla, en què es repartirà coca i moscatell. A les 6 de la tarda el Cor de Petits Cantors realitzarà un concert popular a l’església del santuari. A les 7, la missa vespertina a l’església del santuari tancarà la jornada.