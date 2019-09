El ministre recorda que “els noms que es proposen són per ajudar i contribuir” i que cap no ha de fer perillar l’entesa entre ambdós partits

Jordi Gallardo, ministre de Presidència i Economia, va apuntar ahir, en una entrevista a Ràdio Nacional Andorra, que Minoves no posarà en risc el pacte de Govern. “El que hem tingut sempre clar les dues persones que hem pilotat aquesta negociació és que els noms que es proposen són per ajudar i per contribuir, i també des de l’òptica que cap nom ha de posar en risc l’entesa entre les dues organitzacions o entre els dos partits polítics”, va manifestar. El ministre també va confirmar que durant les negociacions “no hi va haver una imposició de noms ni de quotes

