El parlamentari tibetà a l'exili Wangchen visita Andorra

El diputat del parlament tibetà a l’exili i director de la Fundació Casa Tibet a Barcelona, Thubten Wangchen, ha visitat Andorra com a part de la seva gira europea per promoure la pau i el diàleg entre el Tibet i la Xina. En el marc d’aquesta estada, Wangchen ha estat rebut pels cònsols major i menor de la parròquia d’Ordino, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba.

Després de passar per Andorra i durant les setmanes vinents, el diplomàtic tibetà, deixeble del Dalai Lama, visitarà una trentena de països europeus per conscienciar la ciutadania i les institucions de la situació de repressió

