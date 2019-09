La Universitat d'Estiu aborda una visió de 360 graus de la sostenibilitat

Actualitzada 06/09/2019 a les 10:30

La Universitat d’Estiu va abordar durant quatre dies una visió de 360 graus de la sostenibilitat en la seva 36a edició. La ministra d’Educació i Ense­nyament Superior, Ester Vilarrubla, va assenyalar que “les polítiques del Govern van per aquest camí des de fa temps”. La ministra creu que “hi ha molts fets que tenen en compte el vessant sostenible i hem de seguir avançant, fer passos endavant i cada vegada agafar més compromís”. L’objectiu d’aquest mètode és començar a posar en pràctica l’economia circular “a l’hora de repensar el producte, que ja no sigui en una economia lineal, i des del principi pensem en una economia circular”. El món de la sostenibilitat és innovador i, per aquest motiu, cal “concretar-lo amb diferents accions des dels diferents ministeris”. Vilarrubla va recordar que aquesta és una tasca “transversal” en la qual han de participar tots. Finalment, la ministra va concloure que “és un tema de visió i de voluntat, des de fa temps hi estem treballant i ara toca reforçar-lo veient com s’enfoquen les diferents temàtiques”. “No deixa de ser un tema innovador que no només hem de traduir a fets, també amb l’educació i els futurs ciutadans”, va afegir Vilarrubla.

#1 universitat de capacaiguda...

(06/09/19 11:41)