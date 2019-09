Gallardo participa en una fira de negocis a Turquia

Actualitzada 06/09/2019 a les 06:51

El titular d’Economia s’ha desplaçat a Turquia per participar en la 88a Fira d’Esmirna, on ha presentat les oportunitats de negoci al Principat davant representants de 39 països. També hi han participat el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Marc Galabert, i la directora d’Actua, Judit Hidalgo.

