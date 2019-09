El PS considera que el procediment per apujar el sou als funcionaris no és clar

Entén que l’explicació del criteri per requalificar alguns llocs de treball i d’altres no és insuficient

El Partit Socialdemòcrata (PS) considera que el procediment que va emprar el ministeri de Funció Pública per realitzar les requalificacions, i per tant l’augment de sou, a una trentena de llocs de treball al final de la legislatura passada no és clar. Així ho va manifestar la consellera general del PS Judith Salazar amb referència a la resposta que va fer arribar dimecres l’executiu a la pregunta que la consellera va entrar. “Imagino que hi ha informes que justifiquen aquestes requalificacions, però el que genera suspicàcia és que el procediment no és clar”, va explicar la consellera del grup parlamentari

#2 Valent

(06/09/19 15:29)



#1 Meri

(06/09/19 12:48)