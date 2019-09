DA tomba el retorn de Minoves d'ambaixador

Un cop acabada la reunió internacional es faria càrrec del control de l’edifici de Govern

Actualitzada 06/09/2019 a les 13:37

Ignasi de Planell Andorra la Vella

La seguretat dels més de vint caps d’Estat i de Govern que assistiran a la Cimera Iberoamericana que Andorra acollirà la tardor de l’any vinent és una de les màximes preocupacions que té el gabinet Espot. Per la qual cosa es considera imprescindible nomenar un coordinador de seguretat de la trobada. El ministre de la Presidència i Economia, Jordi Gallardo, ja ha escollit el candidat per ocupar el càrrec. I no sembla gaire disposat a negociar una alternativa. Es tracta de l’encampadà Toni Garcia, Toti, un destacat membre del partit liberal, marit de Maribel Lafoz, excomissària i advocada dels ex-màxims accionistes de BPA, els germans Cierco. L’alt càr­rec d’Indústries Montanya és un dels homes de confiança de Gallardo i va estar darrere de l’operació que el va catapultar com a cap de llista de la formació liberal en detriment de Josep Pintat. Una maniobra que va provocar el trencament del grup parlamentari i la decisió del polític lauredià, al qual van retreure les reticències a posicionar-ne obertament al costat dels exaccionistes del banc intervingut.

Les intencions de Gallardo respecte al paper institucional que ha de jugar Toni Garcia, però, van més enllà de la Cimera Iberoamericana de la tardor del 2020. Un cop acomplert el compromís internacional el líder dels liberals pretén que Toti assumeixi les competències com a màxim responsable de la seguretat de l’edifici administratiu. Amb la qual cosa

la seva posició dins de l’executiu es veuria refermada en una nova maniobra de força davant els demòcrates. L’afer dels diners que va cobrar el secretari d’Estat d’Economia, Salustià Chato, de la Federació de Futbol o l’intent de situar Juli Minoves al capdavant de la delegació de Nova York han deixat Jordi Gallardo en una posició incòmoda com a ministre. La situació ultrapassa les competències de les carteres que lidera i està afectant tot l’executiu.



Petició a Macron

La visita del Copríncep francès, Emmanuel Macron, la setmana vinent a Andorra serà el moment per tractar, entre d’altres dossiers, la cooperació i el suport del país veí per garantir l’èxit de la Cimera. Un dels aspectes claus és el de la seguretat dels màxims mandataris que participaran en la trobada. Una demanda que ja es va fer el juny passat, quan Espot va visitar l’Elisi. El suport d’Espanya serà igualment imprescindible.

#29 Enric

(06/09/19 16:35)



#28 Uauuuu

(06/09/19 16:26)



#27 Perlita

(06/09/19 16:21)



#26 Lliberals i endolls

(06/09/19 15:50)



#25 Pinocho

(06/09/19 15:43)



#24 Rosa

(06/09/19 14:26)



#23 COMA

(06/09/19 13:29)



#22 Esteve

(06/09/19 13:22)



#21 Un altre endollat

(06/09/19 13:06)



#20 Meritxell

(06/09/19 12:48)

Veure’n més