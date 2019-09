Campanya per controlar les conductes imprudents al transport escolar

Actualitzada 06/09/2019 a les 06:43

La policia iniciarà dilluns vinent, aprofitant l’arribada del nou curs escolar, una campa­nya als voltants de les escoles de tot el Principat per conscienciar els pares i mares que porten els fills menors a l’escola del correcte transport dels infants, així com controlar possibles conductes imprudents. La campanya, que s’iniciarà a les set del matí del 9 de setembre i finalitzarà el 22 del mateix mes a les set de la tarda, s’emmarca dins del pla d’actuació de la policia per tal de disminuir l’accidentalitat. Entre els articles de la Llei del Codi de Circulació que es tindran en compte destaquen els que fan referència a transportar infants de menys de deu anys a les places davanteres d’un vehicle, a transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda, deixar estacionat el vehicle amb el motor en marxa, circular amb pneumàtics en mal estat o el transport de més persones de les previstes segons les places dels vehicles.