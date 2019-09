Andorra és el cinquè país del món amb major velocitat d'Internet de xarxa fixa

Actualitzada 06/09/2019 a les 12:29

Som el primer país del món en penetració en l'ús d'internet i estem al 5 de països amb major velocitat d'internet de la xarxa fixa!



ℹ Via dailyworldmaps (instagram)#internet #ranking #velocitat #top10 #andorra pic.twitter.com/H8spD7TQ6X — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) September 6, 2019

Segons un estudi de The World Bank del qual s'ha fet ressó Andorra Telecom a través del compte dailyworldmaps, Andorra és el cinquè país del món en velocitat de la xarxa fixa d'Internet. Les dades, que són de l'abril passat, indica que al país hi ha una velocitat mitjana de 128,3 Mbps, mentre que Singapur encapçala el rànquing amb una velocitat de 197,5 Mbps. Hong Kong, Corea del Sud i Romania, en aquest ordre, són els altres països que superen el Principat. Per darrere, hi ha Estats com Mònaco, Suïssa, o Estats Units.A més, el mateix estudi assenyala que Andorra és el país amb un major percentatge de la població que utilitza Internet, amb un 98,87%, mentre que Islàndia i Liechtenstein completen el podi amb un 98,26% i 98,10% i Corea del Nord tanca el rànquing.