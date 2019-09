La trobada es celebrarà els propers 28 i 29 d'octubre a Bratislava

Govern va apujar el sou d'una trentena de funcionaris al final de la legislatura El Ministeri identificarà una noia i un noi d'edats compreses entre els 18 i els 29 anys Fernando Galindo

Actualitzada 06/09/2019 a les 13:57

Andorra la Vella Redactor

El Ministeri d'Afers Exteriors proposa als joves andorrans participar al fòrum sobre seguretat que l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) elabora: 'l'OSCE Wide Youth Forum' que enguany acullirà Bratislava els dies 28 i 29 d'octubre.

El principal objetiu d'aquesta trobada és involucrar la joventut en els treballs de l'OSCE per a un futur més segur segons ha comunicat Govern. En conseqüència, el Ministeri ha instat als joves andorrans perquè envien la seva candidatura per representar el país en aquest esdeveniment.

D'entre les candidatures presentades, el Ministeri d'Afers Exteriors elegirà dues persones, una noia i un noi, d'entre 18 i 29 anys. La informació de tots dos s'enviarà a l'OSCE qui s'encarregarà de fer la selecció final del representat del Principat al Fòrum.

D'altra banda, l'OSCE cobrirà l'estada a Bratislava del representant d'Andorra, amb allotjaments i àpats inclosos. Per la seva part, el Ministeri assumirà les despeses relacionades amb el desplaçament fins a Bratislava. La iniciativa està emmarcada dins del projecte 'Refermar els esforços de l'OSCE relatius a joves i seguretat'.

Els joves i les joves que desitgin participar hauran de fer arribar el formulari d'inscripció complet, disponible a la pàgina web del Govern d'Andorra a l'adreça adria_espineta@govern.ad abans del 12 de setembre a les 13 hores.