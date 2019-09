Vuit secretaris d'Estat prenen possessió del càrrec

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

El Govern va ocupar ahir vuit secretaries d’Estat amb la presa de possessió dels càrrecs d’Igualtat i Participació Ciutadana amb Marc Pons, Afers Financers Internacionals amb Marc Ballesta, i Justícia i Interior amb Joan León. També s’hi van sumar les secretaries de Telecomunicacions i Infraestructures ocupada per Cèsar Marquina, Afers Socials, Habitatge i Joventut per Maria Teresa Milà, Salut amb Helena Mas, Esport per Justo Ruiz i Funció Pública de la mà de Lara Vilamala.

El cap de Govern, Xavier Espot, va reivindicar el diàleg com a manera de fer política, recordant que l’executiu que dirigeix està “construït sobre grans consensos transversals”. Espot també va destacar que els secretaris d’Estat han de saber “escoltar i implicar la ciutadania” perquè s’han compromès “amb un projecte polític que té per objectiu construir entre tots una societat de la qual tot­hom se senti part”.