La vigilància d’efectius dels cossos de seguretat disminuirà i s’activarà el dispositiu en cas que sigui necessari tallar el trànsit

Un dispositiu semafòric funcionarà a partir d’avui a la CG-1 a la zona de l’esllavissada com a element extra per garantir la seguretat de vehicles i persones. La vigilància d’efectius dels cossos de seguretat es mantindrà tot i que es “graduarà” en funció de la intensitat del trànsit. La mesura la va explicar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, que va afegir que fins a la data ha succeït el que els tècnics han predit: s’han produït “purgues periòdiques”, però no han arribat fins a la carretera. Sí que s’ha hagut de tallar puntualment la circulació però per dificultats de

#2 pepe

(05/09/19 09:55)



#1 Massanenca

(05/09/19 08:31)