La policia sancionarà les infraccions del transport cap a les escoles

La campanya començarà el dilluns a les 7 del matí i s'allargarà fins el 22 de setembre

Actualitzada 05/09/2019 a les 13:23

Redacció Andorra la Vella

La policia iniciarà el dilluns 9 de setembre una campanya al voltant de les escoles del país per detectar infraccions que es facin en el transport que porti els nens als centres. Les sancions per conductes imprudents es basarn en deixar estacionat el vehicle amb el motor en marxa, portar més persones de les previstes per les places dels vehicles, transportar infants de menys de 10 anys a les places davanteres, portar-los de forma inadequada, circular sense el distintiu de l'ITV, tenir els pneumàtics en mal estat, efectuar transport escolar en condicions no reglamentàries, i circular sense targeta de transport o no portar-la en un lloc visible.

