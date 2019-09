Govern va apujar el sou d'una trentena de funcionaris al final de la legislatura

L’executiu considera que el volum de feina de la Llei de Funció Pública va fer posposar la tasca

El Govern va apujar el sou d’una trentena de funcionaris a les acaballes de la legislatura passada. Així ho confirma l’executiu en la resposta a la pregunta que la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Judith Salazar va entrar, per tractar d’aclarir la polèmica sobre la suposada requalificació de la graella salarial que el ministeri de Funció Pública va realitzar a un centenar de funcionaris. A la resposta, Govern manifesta que el gran volum de feina que va comportar l’elaboració de la nova Llei de Funció Pública va requerir posposar aquesta tasca. D’aquesta manera, Funció Pública explica que es va reactivar la feina de requalificacions de les graelles salarials amb la voluntat de donar resposta a “una reivindicació històrica que perseguia la recerca de l’equitat i l’adaptació de les noves necessitats que requerien aquests llocs de treball”.

La pregunta de Judith Salazar va arribar després que els sindicats sospitessin que Funció Pública va aprofitar la situació per fer les requalificació de llocs de treball, que es tradueix en un augment de sou, i que aquesta, a més, afectava la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, la titular de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i l’exministra de Funció Pública, Eva Descarrega, quelcom que l’executiu va negar. Les sospites també incloïen que alguns funcionaris que es trobaven al nivell de posició retributiva tretze van passar al catorze, un dels nivells més alts dins de la graella salarial de l’administració general.

La requalificació dels llocs de treball se centra en ministeris com el d’Afers Socials, Habitatge, i Joventut, amb vuit requalificacions; el ministeri de Funció Pública i Simplificació Administrativa, amb set canvis de lloc de treball, i el de Justícia i Interior, amb altres sis requalificacions. La resta es reparteix entre els ministeris de Cultura i Esports, Educació i Ensenyament Superior, Finances i Serveis del cap de Govern. Cap d’ells no passa al nivell catorze tot i les sospites dels sindicats.

