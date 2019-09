Espot proposa una reunió a tres bandes per treballar en un document unitari

El cap de Govern veu amb optimisme l’entesa pel pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la UE

Actualitzada 05/09/2019 a les 06:39

Carles Faneca Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar ahir la intenció de dur a terme una reunió a tres bandes, conjuntament amb el PS i terceravia, per tractar de treballar en un “document unitari comú” amb l’objectiu d’arribar a una entesa de cara al pacte d’Estat per l’acord amb la Unió Europea. “No tindria gaire sentit signar un memoràndum amb terceravia i un altre amb el PS”, va manifestar Espot. “Si volem un veritable pacte d’Estat del qual tot­hom formi part hem d’intentar treballar sobre bases comunes des d’ara”, va afegir.

Espot va expressar la incertesa sobre si el document en el qual es treballarà entre les tres parts hauria de ser un memoràndum, un pacte d’Estat o un document intermedi. El cap de Govern, que va destacar el bon tarannà de les reunions, va dir que existeix la intenció de posar-se d’acord sobre les bases d’un pacte d’Estat “que permeti donar una imatge d’unitat i garantir que obtinguem un bon acord d’associació amb al UE i que sigui referendat per la majoria de la ciutadania”.



Una proposta favorable

Govern va fer saber al grup parlamentari de terceravia que la proposta per negociar el pacte d’Estat per l’acord d’associació amb la UE, que la formació liderada per Josep Pintat va presentar durant la primera reunió entre les dues parts, és favorable. “Des de la primera reunió hi ha hagut alguna demanda d’informació més, així com la resposta per part del Govern destacant que veu favorable poder subscriure la proposta que vam transmetre”, va explicar Pintat. El PS ja està estudiant aquest document, així com la proposta del Govern, i hi donarà resposta en 15 dies.