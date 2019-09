El PS demana per l'elevat nombre de baixes del personal del Cedre

Rosa Gili entra a tràmit una bateria de preguntes relacionades amb el centre sociosanitari i mostra preocupació per l'atenció als residents

Actualitzada 05/09/2019 a les 13:28

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Rosa Gili, ha entrat a tràmit una bateria de preguntes en relació al centre sociosanitari d'El Cedre, centrant-se especialment en el personal. "Ens consta que hi ha moltes persones de baixa", ha assenyalat la parlamentària, que ha afegit que "ens preocupa de cara a l'atenció dels residents". Per aquest motiu, Gili ha demanat al Govern fins a 12 preguntes entre les quals hi ha el nombre de residents que hi ha, així com la distribució per plantes i els règims d'assistència necessaris. També pregunta pel ràtio de personal per a les persones grans i/o discapacitades que requereixen una atenció sanitària i social de forma continuada, així com quina és la dimensió de la plantilla global, el qual vol que es desglossi per categories. Més endavant, incidint en el tema que l'ocupa, el PS demana quantes persones han estat de baixa durant el 2018 i els vuit primers mesos del 2019 i quines funcions ocupen aquestes persones. Finalment, reclama a Govern si pot explicar les causes que puguin justificar la gran quantitat de baixes.