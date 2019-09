L’etapa íntegra de La Vuelta al país amb final als Cortals d’Encamp torna a portar ciclisme de primer nivell al Principat

El pas per Andorra de l’edició de la Vuelta a Espanya 2019 serà recordada per la impressionant pedregada que va caure a 12 quilòmetres de la línia d’arribada, situada als Cortals d’Encamp. Al treball dels esforçats ciclistes es va voler convidar una calamarsada imprevista que va dificultar el tram final al pilot i que va posar el punt romàntic i èpic al triomf del jove eslovè Tadej Pogacar i a la consecució del mallot vermell per al colombià Nairo Quintana.

Precisament, els aficionats colombians van ser els que van posar més color i es van deixar sentir més, abans i després