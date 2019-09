Gabriel Ubach considera que els funcionaris haurien de poder compatibilitzar activitats remunerades com fan els polítics amb càrrecs electes

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, considera que els treballadors públics haurien de poder compatibilitzar la seva feina a l’Administració amb altres activitats remunerades. Ubach exposa que els treballadors públics haurien de poder estar al mateix nivell que els polítics en aquest sentit. “Els polítics poden tenir un càrrec electe i després treballar on creguin convenient”, recorda el secretari general de l’USdA. “Crec que ha de poder haver-hi llibertat per fer-ho si així es desitja”, assegura. Ubach manifesta que no veu que hagi de portar “cap problema” en la seva feina que un funcionari vulgui