El sistema educatiu més car és l’espanyol, en què els alumnes han de comprar el material escolar i els llibres

La tornada al col·legi és una data encerclada al calendari de tots els nens. Mentre que per a ells és un bon dia perquè tornaran a veure tots els seus amics després de tres mesos de vacances, per als pares és un maldecap perquè suposa un cost mitjà de 400 euros, això sense contar extres com transport o material “personalitzat i més car”.

Els tres sistemes educatius que conflueixen tenen particularitats pròpies que fan fluctuar el preu. El més car, però, és l’espanyol, en què els estudiants no només han de comprar el material escolar com llibretes o bolígrafs, sinó que