“El Govern s'ha forjat d'acord amb la traïció als electors”

Clavera assegura la continuïtat del partit però descarta concórrer a les comunals

Alfons Clavera no li van sobtar els resultats que Units pel Progrés d’Andorra (UPA) va aconseguir a les eleccions generals del passat abril, ja que considera que no va poder fer arribar el seu missatge als electors pel poc temps que va gaudir des que va presentar el projecte fins als comicis. Ara, però, ja està treballant, conjuntament amb els altres fundadors del projecte, per tornar a escena en les properes eleccions generals en quatre anys.



Quin futur pròxim té el projecte?

Començarem amb l’acta fundacional de la formació política perquè nosaltres ens vam presentar com una agrupació d’electors a les eleccions,