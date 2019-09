El Govern destina prop de 60.000 euros a ajuts per a entitats cíviques

Actualitzada 01/09/2019 a les 06:41

L’executiu ha aprovat la convocatòria 2019 per a l’atorgament d’ajudes a entitats cíviques que duen a terme programes o actuacions socials en territori andorrà i en àmbits com la infància o l’adolescència, la gent gran, la igualtat entre homes i dones o les persones amb diversitat funcional. La partida pressupostària prevista és de 59.408 euros i les entitats interessades disposen fins al dia 2 d’octubre per presentar les seves propostes i beneficiar-se d’una subvenció. Tal com remarquen des del Govern, la iniciativa pretén impulsar la cooperació entre l’administració pública i les entitats sense ànim de lucre per tal “d’aconseguir una societat més justa, democràtica i responsable”. Tanmateix, es remarca que els principis per a l’atorgament d’ajudes es basen en la corresponsabilitat entre l’Estat i els usuaris, la solidaritat, la participació de la població, la prevenció o l’autonomia dels usuaris, entre d’altres.