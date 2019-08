Una joieria d'Andorra, implicada en una trama de venda d'or il·legal

Una comerciant d'Andorra de 53 anys va ser detinguda en una operació conjunta entre les autoritats de França i Andorra

Actualitzada 30/08/2019 a les 13:20

Redacció Andorra la Vella

Una joieria d'Andorra ha estat implicada en una trama internacional de venda il·legal d'or, tal i com ha avançat el mitjà francès ladepeche.fr. Sis francesos i una comerciant del Principat van ser detinguts acusats de "conspiració criminal" i "blanqueig de diners". L'implicada del país, que era la responsable i gerent d'un estabiliment de compra-venda d'or i joieria, va ser arrestada el passat 29 de març i ja ha estat alliberada, mentre cinc dels arrestats van ingressat a presó, entre ells tres germans d'entre 40 i 50 anys.

El desmantellament de la trama s'ha portat a terme entre l'Haute-Garona, l'Ariège, Lot-et, Garona, Gironde i Andorra. Segons ha apuntat la policia en un comunicat, l'operació es va iniciar arrel d'una informació que el cos va trametre el 2016 a les autoritats franceses en detectar una persona que venia de forma freqüent lingots d'or. La detecció es va produir en el marc dels controls habituals que realitza el servei de policia dels registres dels estabiliments de compra i venda d'or.

La cooperació entre les autoritats franceses i andorranes van culminar amb una operació conjunta simultània arran dels elements descoberts a França, on es va veure una important xarxa criminal que es dedicava a extreure il·legalment or en diversos indrets del país veí i després els portaven a Andorra per vendre'ls. Segons el comunicat de la policia, el grup criminal i "uns individus que serien detinguts posteriorment en territori francès", havien realitzat vendes d'or per un import superior als 250.000 euros entre el 2016 i el 2018.