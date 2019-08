'El sentit de la vida. Estimar a fons', el tema de les Jornades de Teologia

Actualitzada 30/08/2019 a les 06:52

El sentit de la vida. Estimar a fons, és el tema escollit aquest any per a la formació de professors i mestres de religió, catequistes, agents de pastoral de la salut i de joventut, de Càritas, sacerdots i religiosos del bisbat d’Urgell, aplegats des d’ahir i fins avui a la tarda a la sala Sant Domènech de la Seu d’Urgell. L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va obrir les Jornades de Teologia amb un parlament als més de 140 inscrits en aquesta trobada, provinents de diversos punts de la diòcesi d’Urgell, i altres de catalanes. Va agrair als ponents el tema triat, assenyalant que és una qüestió molt important perquè els cristians són cridats a donar raó de l’esperança que dona l’amor. Per a Vives és l’amor en si mateix el motiu per trobar el sentit de la vida.

La jornada treballarà sobre “la raó de la nostra existència, el sentit de la nostra entrega, el nostre treball, les relacions. Per allò que fa que la vida de cadascú sigui valuosa”.