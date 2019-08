Govern definirà la feina extra dels funcionaris

Actualitzada 29/08/2019 a les 12:54

PINTAT DESTACA LA CONTRADICCIÓ DE GALLARDO AMB L'INFORME

El president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, no va voler fer valoracions sobre “un tema que està judicialitzat”. No obstant, va destacar una possible contradicció entre el que assenyala l’informe sobre Salustià Chato i les paraules del ministre de Presidència Jordi Gallardo, que va manifestar que Chato no tenia l’obligació de cotitzar, ja que un reglament l’eximia. Terceravia no descarta demanar informació al respecte per aclarir l’afer.

D’altra banda, des del Grup Parlamentari Demòcrata van voler donar suport a la decisió del Govern d’encomanar als departaments implicats i al gabinet jurídic una anàlisi més àmplia sobre l’activitat que va desenvolupar per a la FAF l’actual secretari d’Estat d’Economia, així com a la confirmació de mantenir-lo en el seu càrrec després que Chato el posés a disposició de l’executiu.

El ministeri de Funció Pública i el gabinet jurídic de Govern estudiaran quines activitats que realitzen els treballadors de l’Administració poden ser considerades o no com a una activitat professional per donar compliment a l’article 75 de la Llei de la funció pública, que indica que els funcionaris a temps complet no poden exercir altres activitats professionals diferents de les que deriven de la seva condició de funcionari o treballador públic ni en el sector públic ni en el privat, llevat de certes excepcions.Ho va assenyalar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, després que un informe de la policia arran de la investigació del cas Cautxú poses de relleu que el secretari d’estat d’Economia, Salustià Chato, i altres funcionaris havien rebut retribucions de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per exercir tasques dins de l’entitat. Jover va voler deixar clar que en el cas de Chato, no havia de cotitzar a la CASS els ingressos per fer d’àrbitre o delegat, però que sí que l’Agència Tributària està estudiant si aquestes retribucios, o les d’altres funcionaris, estan vinculades a l’IRPF. El portaveu va explicar que el mateix secretari d’Estat s’ha posat en mans de l’Agència Tributària per saber si ho havia de declarar, si la resposta és que sí, regularitzarà la seva situació.Jover també va manifestar que “és evident” que hi ha treballadors públics que en el seu temps lliure presten la seva col·laboració a entitats culturals i esportives i que “cal determinar” si aquestes activitats poden ser considerades o no com a una activitat professional. Els diners que rebin per fer-les podrien ser un dels elements per decidir si una activitat es considera professional.Respecte a la possibilitat que s’obri un expedient a Chato, el portaveu del Govern va recordar que l’article 75 de la Llei de la funció pública marca que correspon als directors i caps immediats prevenir i, si s’escau, corregir l’incompliment de les obligacions d’incompatibilitats en què pot incórrer el personal de l’administració i promoure, quan sigui procedent, la incoació de l’expedient disciplinari corresponent. És a dir, que si es determina que el que feia el secretari d’Estat era una activitat professional, si ho corregeix no hi hauria expedident. Chato, d’altra banda, va pactar amb el ministre Jordi Gallardo, que deixiria les tasques a la FAF un cop nomenat.