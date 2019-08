Els veïns d'Auvinyà encara esperen una actuació del Comú

L’associació dubta que Vila “tingui idea d’on està el greuge” i alerta de l’estat de la carretera

Actualitzada 29/08/2019 a les 06:43

Òscar Serrano Sant Julià de Lòria

Els veïns d’Auvinya titllen de “vergonyosa” l’actuació i la postura que està tenint Vila i el comú de Sant Julià respecte a les obres del camí de la urbanització.

Després que el passat dilluns el cònsol major digués que el comú ja havia fet la feina i havia actuat al respecte, l’associació de veïns ha dit al Diari que “encara estem esperant al fet que es presenti algú”.

Carmen Gutiérrez, part de l’agrupació de veïns, diu que quan va escoltar la notícia, el primer que va fer va ser parlar amb els administradors per si s’havien posat en contacte amb ells, però “em van dir que ningú els havia trucat ni s’hi havien dirigit de cap manera, així que seguim a l’espera que algú ens digui alguna cosa al respecte”.

El tram de carretera comunal que passa per la capella romànica de Sant Romà segueix, ja que amb els mateixos problemes en els fonaments i fins i tot Gutiérrez ironitzava amb la possibilitat que el mateix comú no sabés on estava el greuge: “No s’han posat en contacte amb nosaltres, no ha vingut ningú a veure l’estat de la carretera, i al final és que dubti fins i tot que tinguin idea d’on està el problema”. Des de l’associació de veïns creuen que és una temeritat, ja que la via és molt concorreguda, és la principal entrada i sortida de la zona i “hi ha veïns que fins i tot entren i surten quatre vegades al dia”.

L’estat de la via és insostenible, segons Gutiérrez, i insta el comú a treballar-hi ja perquè en qualsevol moment pot haver-hi un desastre: “Han dit que ho tindran abans que acabi l’any, però espero que sigui com més aviat millor perquè quan menys ens ho esperarem, passarà una desgràcia”.

#2 recodar-sen del nom

(29/08/19 12:49)



#1 Anònim Andorrà

(29/08/19 09:33)